Incendio Tremosine: assessore Regione Lombardia Foroni, stiamo facendo nostra parte sin dal primo giorno (2)

- "Da parte di Regione Lombardia", continua Foroni, "continuerà a esserci la massima attenzione nei confronti di tutte queste realtà. Ricordo che solo a maggio di quest'anno abbiamo messo a disposizione degli Enti competenti per le attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi 1 milione di euro, che sono stati destinati a 9 Province, 23 Comunità montane e 10 Enti gestori di Parchi e Riserve regionali per sostenere la formazione, l'equipaggiamento e l'addestramento necessari a tutti i volontari impegnati sul campo che, come adesso a Tremosine, prestano il loro prezioso contributo a difesa del nostro territorio con impegno e professionalità". (segue) (Com)