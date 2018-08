Incendio Tremosine: assessore Regione Lombardia Foroni, stiamo facendo nostra parte sin dal primo giorno (3)

- Nella nota, si ricorda che "giovedì 16 agosto, sono stati impiegati 2 elicotteri regionali dalle basi di Vilminore di Scalve (Bergamo) e Talamona (Sondrio), 2 Canadair e 1 elicottero proveniente dal Trentino del Centro operativo aereo unificato (Coau), 14 volontari specializzati nell'Antincendio boschivo (Aib) provenienti dal gruppo Parco Alto Garda Bresciano e 2 Direttori delle operazioni di spegnimento (Dos) dell'Associazione Nazionale Alpini (Ana) e sono intervenuti 2 Carabinieri Forestali e 9 Vigili del fuoco. La superficie di coniferato bruciata giovedì è di 20 ettari. Venerdì 17, invece, sono stati impiegati 3 elicotteri regionali dalle basi di Vilminore (Bg) e Talamona (So), 4 mezzi Coau (4 Canadair), 32 volontari AIB (Parco Alto Garda Bresciano e Ana), 1 Carabiniere Forestale e 26 Vigili del fuoco. La superficie bruciata è pari complessivamente a 30 ettari. Oggi (dati aggiornati alle 15), infine, sono stati impiegati 3 elicotteri regionali dalle basi di Vilminore (Bg) e Talamona (So), 2 mezzi Coau (2 Canadair), 68 volontari Aib (Parco Alto Garda Bresciano, Comunità montana della Valsabbia, Provincia di Brescia e Ana), 2 Carabinieri Forestali e 9 Vigili del fuoco. La superficie di coniferato bruciata complessiva è di 90 ettari". (Com)