Edilizia: De Corato, curiosi di sapere quanti italiani sfrattati verranno ospitati in alloggi recuperati a Milano

- Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia, dichiara in una nota che "il comune di Milano, grazie ad un'operazione partita due anni fa, è riuscito a recuperare 175 suoi alloggi in diversi quartieri della città che, tramite dei bandi pubblici aperti a fondazioni, associazioni, cooperative e organizzazioni, vengono risistemati e affittati dai vincitori del bando a prezzi calmierati a nuclei familiari in difficoltà abitativa. Fino ad ora a vincere i bandi fatti sono stati Fondazione San Carlo, Abitare Sociale Metropolitano, Spazio aperto servizi e Fondazione Progetto Arca, tutte realtà che si occupano della gestione dell'accoglienza degli immigrati. Ma perché il Comune ha preferito darle in gestione a loro piuttosto che assegnale lui stesso agli sfrattati o a Mm, che gestisce già 23 mila alloggi comunali?", si chiede De Corato. (segue) (Com)