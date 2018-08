Veneto Agicoltura: in programma interventi su aree forestali e alpine Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Veneto Agricoltura, l'Agenzia regionale per l'innovazione del settore primario, oltre all'attività di ricerca e sperimentazione agricola attuata presso i propri centri sperimentali e aziende pilota, svolge anche una serie di importanti compiti in altri ambiti, a cominciare dalla gestione di alcune aree forestali e alpine della Regione. In questo contesto, il direttore di Veneto Agricoltura, Alberto Negro, visiterà questa settimana due strutture di proprietà dell'Agenzia, date in concessione a soggetti terzi, ristrutturate di recente o che necessitano di specifici interventi. Si tratta di Malga Paoda, situata sulle pendici del Monte Grappa a ridosso del Monte Tomatico, in Comune di Quero (Bl), e del Rifugio Revolto nella Foresta di Giazza in Comune di Selva di Progno (Vr). (segue) (Com)