Veneto Agicoltura: in programma interventi su aree forestali e alpine Regione (3)

Veneto Agicoltura: in programma interventi su aree forestali e alpine

- "Il secondo sopralluogo", aggiunge il comunicato, "che il direttore di Veneto Agricoltura effettuerà questa settimana riguarda invece la Foresta di Giazza e in particolare l'area del Rifugio Revolto, situato in Comune di Selva di Progno (VR), a 1336 metri di quota, interessata da preoccupanti fenomeni di dissesto idrogeologico aggravatisi dopo le intense precipitazioni delle scorse settimane. L'incontro con il concessionario del Rifugio servirà sia per fare il punto sui possibili interventi necessari sotto il profilo della regimazione idraulica del luogo, che verrebbero eseguiti anche sulla base delle nuove competenze di gestione forestale acquisite quest'anno da Veneto Agricoltura, sia per verificare la fattibilità di realizzare una nuova linea di collegamento elettrico che favorirebbe non poco l'attività del Rifugio, attualmente dotato di un insufficiente impianto fotovoltaico". (Com)