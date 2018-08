Sisma Ischia: Cesaro (Fi), macerie ancora lì. Grave disinteresse di governo e regione

- "E’ giusto commemorare ed è doveroso ricordare ma ad un anno dal terremoto Ischia le macerie stanno ancora lì e non sembra che la cosa interessi né ai 5 Stelle, né alla Lega e neppure al governo De Luca". Lo ha affermato, commentando la giornata di celebrazioni dell’anniversario del sisma di Ischia, il Presidente del Gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro, per il quale “la verità è che i suoi cittadini e i suoi imprenditori sono stati letteralmente trattati come cittadini di serie B e che analoga sorte è toccata ai sindaci costretti ad affrontare un’emergenza enorme in piena solitudine". "Tutto questo - ha concluso Cesaro - non è accettabile: sempre al fianco degli ischitani, continueremo a vigilare e a denunciare ritardi ed omissioni di una politica buona solo ad esibirsi in inutili passerelle". (Ren)