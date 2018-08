Crollo ponte: assessori Regione Lombardia Bolognini e Magoni esprimono cordoglio a familiari Angela Zerilli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per i sanitari", continua la nota, "è stato previsto un cambio dopo 48 ore per garantire un adeguato impegno lavorativo e il coinvolgimento di un buon numero di operatori il cui rientro da Genova è stabilito per domenica 19 agosto. L'Azienda regionale di Emergenza Urgenza di Regione Lombardia fa parte del gruppo Usar dei Vigili del fuoco della Lombardia, le cui missioni congiunte sono diventate la 'best practice' a livello nazionale e internazionale. Presente anche la Protezione civile regionale che ha subito inviato un elicottero dell'elisoccorso oltre a due veicoli equipaggiati per interventi in aree disastrate così come funzionari dell'Agenzia regionale Emergenza e Urgenza, tre medici, cinque infermieri e due tecnici specializzati in logistica. A Genova erano già arrivate due unità cinofile da Giussano (Mb) con 4 operatori e 2 cani, 11 operatori Areu e 40 Vigili del Fuoco" (Com)