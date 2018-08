Edilizia: De Corato, curiosi di sapere quanti italiani sfrattati verranno ospitati in alloggi recuperati a Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo curiosi di sapere quanti italiani sfrattati verranno ospitati in questi alloggi", prosegue De Corato, "anche se probabilmente ad essere aiutati saranno, come al solito, persone provenienti dalla Nigeria, dalla Costa d'Avorio, dal Camerun e dal Marocco. Mentre molti italiani attendono in lista l'assegnazione di una delle case popolari, costruite con i loro soldi, i morosi colpevoli, ovvero quelli che possono pagare ma non lo fanno, e coloro che occupano abusivamente un appartamento sono ancora presenti. Ad oggi risultano occupati mille 200 alloggi comunali e oltre 3 mila 500 di quelli Aler, dei quali 2 mila 235 da stranieri. Per quanto riguarda le assegnazioni regolari, invece, 1 contratto su 3 è a beneficio di extracomunitari, per un totale di 4 mila 300 alloggi". (Com)