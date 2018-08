Milano: De Corato, passeggeri e personale Atm sempre più vittime di violenza (2)

- Per De Corato, "di fronte all'evidenza del problema legato alla sicurezza che c'è a Milano anche sui mezzi pubblici, restano due cose da fare al Comune e Atm: ripristinare al più presto il Nucleo tutela trasporto pubblico, istituito quando ero vicesindaco di Milano per garantire la sicurezza sui mezzi di superficie, e assicurare il personale in servizio sia sui mezzi di trasporto sia nelle stazioni della metropolitana. Cosa aspetta che accada il comune prima di mettere in campo tutte le misure necessarie a garantire sicurezza di cittadini e dipendenti di Atm?". (Com)