Trasporti: De Corato, servizio Atm da terzo mondo, assurdo aumentare prezzo biglietto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia, annuncia in una nota che "a settembre verrà presentato ai sindaci dei diversi comuni milanesi il nuovo piano tariffario: 2 euro al posto di 1.50 euro per biglietti che saranno validi anche nell'hinterland. Le tariffe, che sarebbero dovute entrare in vigore a gennaio 2019, probabilmente saranno effettive da marzo. Il rincaro servirà, secondo il sindaco Sala, a migliorare 'la qualità di servizio offerto' e a sostenere le spese per le nuove metropolitane. E' sbagliato aumentare il biglietto, soprattutto considerando che l'attuale 'qualità del servizio' è chiaramente delineata da tutti gli episodi di cronaca che vedono coinvolti in aggressioni autisti e personale Atm e passeggeri, sia sui mezzi di superficie, sia nelle metropolitane. Arriva così per loro la seconda fregatura". (segue) (Com)