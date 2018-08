Trasporti: su A4 chiusi per lavori svincoli Cormano e Sesto San Giovanni

- Autostrade per l'Italia comunica che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori per la realizzazione della quarta corsia dinamica, per quattro notti consecutive, dalle ore 22:00 di lunedì 20 alle ore 05:00 di venerdì 24 agosto, sarà adottata la chiusura dell'entrata dello svincolo di Cormano, sia verso Torino sia in direzione di Brescia/Venezia. In alternativa, si consiglia, in entrata verso Torino, di percorrere la SP35 Milano-Meda in direzione Meda, e di immettersi sulla SP46 verso Rho, con rientro sulla A4 allo svincolo di Pero. Oppure, segnala la nota, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna, con rientro sulla A4 alla barriera di Ghisolfa, mentre in entrata verso Brescia/Venezia, bisogna percorrere la SP35 Milano-Meda, in direzione Meda, ed immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza, con rientro sulla A4 alla stazione autostradale di Monza. Prevista, poi, la chiusura dell'entrata dello svincolo di Sesto San Giovanni, sia verso Torino sia in direzione di Brescia/Venezia. (segue) (Com)