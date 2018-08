Sicurezza: Questura Milano, tra serata e notte di ieri arrestati sette ladri d'appartamento

- Tra la serata e la notte di ieri in 4 diverse operazioni, tutte partite da segnalazioni di vicini di casa, sono stati arrestati sette ladri d'appartamento. Lo fa sapere un comunicato della Questura di Milano. "Il primo intervento è delle 18 di ieri, in via Cabella Bartolomeo, a Bonola. Ad allertare le forze dell'ordine è stata una condomina, che ha notato tre donne aggirarsi per il palazzo, dopo averne forzato il portone d'ingresso. Gli agenti del commissariato 'Bonola', immediatamente intervenuti, le hanno bloccate mentre perlustravano la zona. Nell'auto poco distante erano custoditi invece arnesi da scatto. Le tre donne, due italiane e una croata, di 20, 21 e 24 anni, sono state arrestate per tentato furto aggravato. La seconda operazione è avvenuta in via Siusi, dietro a via Palmanova. Ad accorgersi dei malintenzionati è stato sempre un inquilino, dopo aver notato due persone sospette aggirarsi nel suo palazzo. Una volante di pattuglia proprio in via Siusi è intervenuta immediatamente, trovando due persone intente a forzare la porta d'ingresso delle scale. All'arrivo degli agenti i ladri sono immediatamente fuggiti. Uno dei due, un cittadino albanese di 23 anni, è stato fermato e arrestato solo dopo una violenta colluttazione, in cui uno dei due poliziotti è rimasto ferito". (segue) (Com)