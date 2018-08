Crollo ponte: assessori Regione Lombardia Bolognini e Magoni esprimono cordoglio a familiari Angela Zerilli (2)

- "Faccio mie le parole del presidente Fontana", ha detto Bolognini, "abbraccio idealmente i familiari e i conoscenti delle vittime della tragedia di Genova, ai quali abbiamo portato il nostro cordoglio e la vicinanza di tutti quanti i lombardi". "Regione Lombardia - sottolinea la nota - ha preso parte alle varie operazioni subito dopo il crollo del ponte a Genova. Sono state mobilitate immediatamente le squadre speciali Usar per la ricerca e il soccorso delle persone seppellite. Sono stati presenti, come personale sanitario, 6 medici, 10 infermieri e 6 tecnici delle Aat di Bergamo, Brescia, Milano e Pavia, Articolazioni aziendali territoriali di Areu con la funzione di assicurare l'organizzazione dell'emergenza extraospedaliera. La Regione ha inoltre garantito assistenza ventiquattro ore su ventiquattro per 5 giorni consecutivi". (segue) (Com)