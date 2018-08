Sicurezza: De Corato, ad agosto un arresto al giorno di stranieri (2)

- "Il tre agosto", prosegue la nota, "un 31enne nigeriano senza fissa dimora e con precedenti ha tentato di stuprare una ragazza alla Stazione di Garibaldi. Sempre 31 enne il marocchino arrestato due giorni dopo per aver occupato, nonostante a febbraio fosse stato espulso dall'Italia, una casa in via Gola da dove continuava a spacciare. Il 9 agosto un peruviano irregolare ha molestato una 15enne sulla M3. E, infine, oggi sono stati arrestati topi d'appartamento croati, georgiani e albanesi. Questa gente è qui, grazie a Sala e Majorino. Dobbiamo ringraziarli di aver organizzato e di continuare ad organizzare iniziative 'contro i muri, oltre i muri', pic nic e cene pro immigrati. Questi non sono asilanti. Che guerre ci sono in Marocco e Perù? Questi sono delinquenti che scappano in Italia, dove continuano a vivere nell'illegalità. Non è concepibile che, anzi che essere in carcere qui o nel loro Paese, queste persone irregolari e con precedenti siano libere di continuare a vivere compiendo crimini". (Com)