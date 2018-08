Grecia: fonti governative, ridimensionati i “festeggiamenti” per la fine del programma di salvataggio

- La Grecia uscirà dal suo programma di salvataggio lunedì dopo otto anni di accordi decisamente impopolari per i governi che si sono succeduti alla guida del paese. L’esecutivo attualmente in carica, guidato dal premier Alexis Tsipras, aveva intenzione di organizzare una festa per celebrare quest’avvenimento: tuttavia i quasi 100 morti provocati dagli incendi che hanno devastato la regione dell’Attica da fine luglio hanno determinato la decisione di annullare l’evento. Come riferisce il quotidiano greco “Kathimerini”, inoltre, le ripercussioni internazionali della crisi nella vicina Turchia hanno causato un aumento dei rendimenti dei titoli di Stato greci, minando ulteriormente la narrazione della coalizione di governo che preannunciava una "uscita pulita" dal programma di salvataggio, e mostrando quanto fragile e instabile rimanga l'economia greca. (segue) (Gra)