Grecia: fonti governative, ridimensionati i “festeggiamenti” per la fine del programma di salvataggio (2)

- "Non ci sono piani per una festa", ha detto il capo del gruppo parlamentare di Syriza (leader della coalizione di governo), Costas Zachariadis. Le turbolenze internazionali hanno anche escluso l'intenzione del governo di combinare l'uscita di salvataggio con il tentativo di attingere ai mercati per dimostrare che la Grecia è in grado di stare in piedi sulle proprie gambe. Date queste circostanze, fonti governative hanno riferito che lunedì il primo ministro Alexis Tsipras si limiterà a un discorso alla nazione in cui evidenzierà che la Grecia ha finalmente girato pagina ed è entrata in una nuova era. Nel discorso, tuttavia, non ci dovrebbero essere annunci in merito a nuove misure di soccorso o benefit per le classi più colpite dal prolungato stato di crisi finanziaria in cui ha versato il paese. (Gra)