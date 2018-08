Tangenziale di Napoli: Verdi, al via raccolta firme contro pedaggio. Sia rimosso Pomicino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In attesa della revoca della gestione, però, servono immediati controlli straordinari perché ci sono preoccupazioni per diversi ponti della tangenziale alcuni dei quali, tra l’altro, sono anche a ridosso di abitazioni”, hanno concluso i Verdi, per i quali “con tutti i soldi che prendono dai napoletani, garantire la sicurezza sarebbe il minimo e, in questi giorni di paure, sarebbe opportuno un controllo straordinario che vada oltre quelli che vengono fatti ogni tre mesi, stando alle recenti dichiarazioni del presidente di Tangenziale spa, Paolo Cirino Pomicino un politico pluricondannato che, incredibilmente, da anni, è al vertice di questa società. Un segnale di cambiamento serio dovrebbe partire dalla sua rimozione”. (Ren)