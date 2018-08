Scuola: Borrelli (Verdi), velocizzare i tempi per l'assunzione degli insegnanti

- “Bisogna velocizzare i tempi per arrivare all’assunzione dei 3.449 insegnanti autorizzata dal Ministero della Pubblica istruzione, anche se ne servirebbero altre”. Lo ha chiesto il consigliere regionale della Campania dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione istruzione, chiedendo ai funzionari del Ministero e del Provveditorato e a tutti gli altri interessati di accelerare l’iter per arrivare alle assunzioni nei tempi giusti per garantire un regolare svolgimento delle lezioni sin dal primo giorno di scuola, fissato per il prossimo 12 settembre. “Queste assunzioni daranno finalmente una stabilità a migliaia di insegnanti campani che, da anni, vivono nella precarietà, in Campania o fuori dalla nostra regione”, ha aggiunto Borrelli, per il quale “finalmente arriva per loro un po’ di sicurezza ed è giusto che non si perda tempo”. (Ren)