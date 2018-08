Napoli: Borrelli (Verdi), panorama di Procida oscurato dalle barche. Servono maggiori controlli

- “Anche in quest’estate il mare dell’Area marina protetta Regno di Nettuno è stato letteralmente invaso da imbarcazioni di ogni tipo che sono arrivate fin sotto la costa, quasi a condividere l’acqua con i bagnanti, con evidenti rischi”. A denunciarlo il consigliere regionale campano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che, da assessore ai parchi e alle aree protette, fu tra i sostenitori e i promotori della fondazione del Regno di Nettuno. “Almeno, questa che si avvia a concludersi dovrebbe essere l’ultima estate di anarchia”, ha aggiunto Borrelli sottolineando: “Ho sentito Antonino Miccio, commissario dell’ente gestore dell’Area marina protetta e mi ha detto che in bilancio sono stati stanziati circa 400.000 euro per l’istituzione dei campi boe che limiteranno e, soprattutto, regolamenteranno gli attracchi e gli accessi delle barche al largo delle isole di Ischia e Procida”. “Al momento, per evitare l’invasione di barche e rischi per la navigazione e i bagnanti, sarebbe opportuno un controllo maggiore da parte della Capitaneria di porto”, ha concluso Borrelli, facendo notare che "in alcune giornate il panorama di Procida alla Chiaia è totalmente oscurato dalle barche che si posizionano ovunque senza rispetto per niente e nessuno". (Ren)