Campania: Borrelli (Verdi), passi in avanti decisivi per lavori di messa in sicurezza Ponte nuovo sul Volturno

- “Con la pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture del decreto di intervenuta efficacia per l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento dei lavori urgenti di messa in sicurezza del Ponte nuovo sul Volturno a Capua si fa un deciso passo in avanti per quei lavori finanziati dalla Regione”. Ne ha dato notizia il consigliere regionale della Campania dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale “ora bisogna fare di tutto per accelerare il più possibile i tempi per l’avvio effettivo dei lavori e, nel frattempo, monitorare costantemente il ponte per essere sicuri che non ci siano pericoli per la circolazione”. (Ren)