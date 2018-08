Edilizia: palazzo Marino, recuperati 175 alloggi in diversi quartieri della città (4)

- "La questione abitativa - spiega l'assessore alla Casa e ai Lavori pubblici, Gabriele Rabaiotti - chiede che le Amministrazioni, in particolare nelle grandi città, lavorino su più fronti: la manutenzione del prezioso patrimonio di case popolari che spesso è stato trascurato, la sperimentazione di modelli che aumentino le case in affitto a canoni accessibili, il coinvolgimento di operatori privati nella realizzazione di piccoli interventi di edilizia popolare ad integrazione di progetti di sviluppo immobiliare rivolti al libero mercato e l'efficientamento energetico dei quartieri popolari. Solo così riusciremo a dare risposte a chi ha bisogno di casa". Sono, infine, ancora disponibili una cinquantina di alloggi analoghi in condomini misti tra i quartieri di Baggio, Gallaratese e Chiesa Rossa: verranno messi a bando a partire dal prossimo autunno. (Com)