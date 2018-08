Sicurezza: Questura Milano, tra serata e notte di ieri arrestati sette ladri d'appartamento (2)

- "Il terzo intervento", prosegue ancora la nota, "è dell'1:55, in via Trasimeno, nel quartiere Adriano. Un vicino ha notato due persone scavalcare la recinzione dell'area condominiale. Grazie alle indicazioni che ha fornito alla polizia, gli agenti sono riusciti a fermare i due malintenzionati in una scala dello stabile, dopo che già avevano forzato la porta d'ingresso di un appartamento. I due uomini, due cittadini georgiani di 27 e 32 anni, sono stati arrestati per tentato furto in abitazione. L'ultima operazione è avvenuta alle 04:00 in via Alfieri, a Sesto San Giovanni: lì gli agenti della volante del Commissariato cittadino hanno arrestato un georgiano di 45 anni resosi responsabile, con un complice non identificato, di un tentato furto in un'abitazione di via Montegrappa. La segnalazione che ha permesso agli agenti, presenti in zona, di arrestare uno dei due responsabili è partita da una condomina dello stabile". (Com)