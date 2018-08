Sicurezza: Questura Milano, arrestato per droga albanese pluripregiudicato (2)

- "Il pluripregiudicato", prosegue la nota, "aveva con sé un mazzo di chiavi e ha detto agli agenti che apparteneva alla sua residenza di Brescia. I poliziotti, però, tornati nella casa di San Giuliano Milanese da cui l'uomo era stato visto poco prima uscire, sono riusciti ad aprire il portone d'ingresso del palazzo usando una delle chiavi del mazzo dell'albanese. Da lì sono poi riusciti a risalire all'appartamento intestato alla moglie, all'interno del quale hanno trovato 31 mila euro in contanti all'interno di un borsello. Tra le chiavi ce n'era anche una riconducibile a un box, in cui gli agenti hanno trovato un involucro con mille 120 grammi di cocaina all'interno del baule della Peugeot 207 parcheggiata e 560 grammi di eroina, occultati sotto alcuni sacchi. L'uomo, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti, è stato condotto presso il carcere di Lodi". (Com)