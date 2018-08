Trasporti: Anas, strada statale 36 chiusa provvisoriamente

- A causa di un incidente, la strada statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 117,500, nel territorio comunale di Prata Camportaccio, in provincia di Sondrio. Lo fa sapere in una nota l'Anas. "La viabilità è temporaneamente deviata in loco sulla rete viaria comunale limitrofa. L'incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un'autovettura e un motociclo. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'ordine per gli accertamenti della dinamica, per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile", conclude la nota. (Com)