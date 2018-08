Salerno: Cirielli (Fdi), pericoloso aumento del fenomeno criminale. Interrogazione al ministro Salvini

- “Non bisogna sottovalutare in provincia di Salerno il pericoloso aumento di episodi di violenze e attentati contro commercianti e imprese. Fenomeno che segnala una presenza radicata di organizzazioni criminali”. Lo ha affermato ieri, in una nota, il questore della Camera dei Deputati, Edmondo Cirielli, responsabile Giustizia di Fratelli d’Italia, commentando l’attentato, avvenuto nella notte tra sabato e domenica, ad un bar in via Nazionale nel comune di Sanza, nel salernitano. “Depositerò un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Matteo Salvini chiedendo di riferire in Aula sulle iniziative che intende adottare per garantire la sicurezza dei cittadini della provincia di Salerno”, ha concluso Cirielli.(Ren)