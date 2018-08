Crollo ponte: de Magistris, immane tragedia. Rabbia, indignazione e paura (2)

- "La Lega - ha continuato de Magistris - certo non può tirarsi fuori, avendo governato Paese e regioni importanti e certamente privatizzazioni e concessioni hanno caratterizzato anche i governi di centro-destra". "Governo e Parlamento - ha aggiunto - devono finanziare la più imponente opera pubblica necessaria per il Paese, ossia mettere in sicurezza l'Italia: le scuole, gli edifici, le strade, i fiumi, le montagne, il verde, le infrastrutture, le coste. Insomma un radicale cambiamento per la sicurezza d'Italia. Per rinvenire le risorse qualche indicazione: diminuire le spese militari che il Governo invece si accinge ad aumentare; lotta rigorosa all'evasione, al riciclaggio del denaro sporco ed alla corruzione; incremento della tassazione sulle rendite finanziarie e sui grandi patrimoni immobiliari; cancellazione delle opere inutili, come la Tav in Val di Susa, il terzo valico del nord ovest, la Tap ed altre ancora, revoca o drastica revisione delle vergognose concessioni di litorali, autostrade, tangenziale di Napoli compresa, unica a pedaggio in Italia, e di beni comuni; ripubblicizzazione di servizi svenduti ai poteri oligarchici in ossequio al pensiero unico liberista; eliminazione dei vincoli normativi e finanziari che impediscono agli enti locali di mettere in sicurezza i territori e migliorare i servizi, consentendo di avere ed impiegare le risorse economiche ed umane necessarie; eliminazione del pareggio di bilancio in Costituzione". (segue) (Ren)