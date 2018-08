Arte: oltre 41 mila visitatori a Milano per mostra "Arte come rivelazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa ieri alle Gallerie d'Italia – Piazza Scala, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo a Milano, la mostra "Arte come rivelazione. Dalla collezione Luigi e Peppino Agrati", curata da Luca Massimo Barbero. Lo fa sapere un comunicato del gruppo Intesa Sanpaolo, comunicando il bilancio positivo dell'esposizione: dall'apertura del 16 maggio fino al 19 agosto, i visitatori nazionali e internazionali sono stati 41 mila 354. "Si tratta di un risultato importante - sottolinea la nota - considerando la breve durata della mostra e la concomitanza con il periodo estivo". Esposta, c'era una selezione di 74 opere della collezione Agrati, una delle più rilevanti raccolte private al mondo di arte contemporanea, donata da Luigi Agrati a Intesa Sanpaolo. "Il successo di questa anteprima conferma come le Gallerie d'Italia di Milano, Napoli e Vicenza siano diventate il luogo naturale per studiare e diffondere la conoscenza di capolavori d'arte, anche del Novecento, incoraggiandoci quindi nel dialogo con gli artisti e la produzione contemporanea. L'importanza e il significato della collezione Luigi e Peppino Agrati ci impongono di continuare con lo stesso impegno e cura nell'attività di promozione e valorizzazione del patrimonio dei nostri musei", afferma Michele Coppola, direttore Arte, Cultura e Beni storici di Intesa Sanpaolo. (segue) (Com)