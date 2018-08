Arte: oltre 41 mila visitatori a Milano per mostra "Arte come rivelazione" (2)

- Il prossimo appuntamento alle Gallerie d'Italia è previsto il 25 settembre, per la conclusione della Milano Fashion Week: nel caveau sarà esposta la 'Cassetta Farnese', straordinario capolavoro del Rinascimento italiano, simbolo di bellezza ed eleganza senza tempo. Restaurato in occasione della mostra il prezioso cofanetto sarà presentato accanto al ritratto del suo committente, il cardinale Farnese dipinto da Tiziano. Entrambe le opere, in prestito eccezionale dal Museo e Real Bosco di Capodimonte, saranno ospitate alle Gallerie fino alla fine di ottobre, in concomitanza con l'apertura della grande mostra autunnale dedicata al Romanticismo. (Com)