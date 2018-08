Trasporti: De Corato, servizio Atm da terzo mondo, assurdo aumentare prezzo biglietto (2)

- "Tutti gli utenti", prosegue De Corato, "regolarmente muniti di biglietto, non solo pagheranno di più anche per i clandestini e gli sbandati che continueranno a viaggiare a sbafo, ma dovranno pagare di più per salire su un mezzo dove le donne rischiano di essere molestate e gli uomini aggrediti. Solo lo scorso 7 agosto una ragazza di 25 anni è stata molestata sulla linea gialla della metropolitana da un romeno di 32 anni, mentre, due giorni dopo è successo altrettanto ad una 15enne per mano di un peruviano irregolare. Il 13 maggio scorso, invece, in piazzale Cadorna furono coinvolti in una violenta aggressione dove vennero presi a calci e pugni dei dipendenti di Atm. Un servizio da terzo mondo per il quale è assurdo aumentare il prezzo del biglietto". (Com)