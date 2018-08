Trasporti: Consiglieri comunali Pd Milano, prematuro considerare già preso aumento prezzo mezzi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Consiglieri comunali di Milano, Alessandro Giungi, Aldo Ugliano e Carlo Monguzzi, del Partito democratico, affermano in una nota che "la notizia comparsa in data odierna su alcuni organi di informazione, secondo cui sarebbe imminente un aumento del biglietto dei mezzi pubblici a 2 Euro, giunge del tutto nuova agli scriventi Consiglieri comunali. Essendo tale aumento un provvedimento che dovrà obbligatoriamente passare per l'approvazione del Consiglio comunale, pare del tutto prematuro considerarlo come già preso. Ed è in quella eventuale sede", proseguono Giungi, Ugliano e Monguzzi, "che esprimeremo tutte le nostre perplessità per un aumento che in generale mal si concilia con l'attuale situazione economica e che è in perfetto contrasto con le fino ad ora virtuose politiche comunali di incentivazione all'uso dei mezzi pubblici". (Com)