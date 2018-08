Trasporti: De Pasquale (FI), fuori dal mondo aumento biglietto Atm

- il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Fabrizio De Pasquale, afferma in una nota che "se si vuole introdurre una nuova tariffa Atm, bisognerà che l'aumento del biglietto passi dal Consiglio comunale, e lì daremo battaglia. E' fuori dal mondo che i milanesi paghino il biglietto più di Parigi che ha 14 linee metropolitane. Demenziale poi che nello stesso istante (2019) in cui si obbligano 80 mila vetture a non entrare più a Milano, si aumenti del 25 per cento il prezzo del trasporto pubblico. La sinistra paladina del trasporto pubblico ha aumentato del 100 per cento il biglietto Atm in 7 anni", conclude. (Com)