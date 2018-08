Sicurezza: Questura Milano, arrestato per droga albanese pluripregiudicato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì, a San Giuliano Milanese, la Polizia di Stato ha arrestato un albanese pluripregiudicato per droga. Nel suo box sono stati trovati oltre un chilo di cocaina, mezzo chilo di eroina, mentre nell'abitazione erano custoditi 31 mila euro in contanti. "L'operazione", fa sapere in un comunicato la Questura di Milano, "è iniziata la mattina del 16 agosto, quando gli agenti della Squadra Mobile, durante un mirato servizio di contrasto allo spaccio, passando in piazza Salgari (zona Monforte-Vittoria), hanno notato l'uomo, N. N., pluripregiudicato classe 1968, aggirarsi con fare sospetto a bordo della sua autovettura. I poliziotti hanno quindi deciso di seguirlo: dopo aver percorso alcune vie di Milano, l'albanese si è diretto verso San Giuliano Milanese, dove ha parcheggiato ed è salito all'interno di un'abitazione di via Papa Giovanni XXIII dalla quale, poco dopo, è uscito per rimettersi in macchina e dirigersi verso Locate Triulzi. E' allora che gli uomini della mobile hanno deciso di fermarlo e procedere al controllo". (segue) (Com)