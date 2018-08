Sicurezza: De Corato, ad agosto un arresto al giorno di stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota, Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia, dichiara che "ieri pomeriggio, al Fatebenefratelli, si è verificata l'ennesima aggressione da parte di un marocchino irregolare di 22 anni ubriaco nei confronti di personale medico, persone in attesa e carabinieri. Questa vicenda si aggiunge alle altre 20 registrate da inizio mese con una media che supera quella di una al giorno. Solo due giorni fa sono stati arrestati un gambiano irregolare e con precedenti di 19 anni, per aver minacciato gli agenti che lo avevano rimproverato dopo che si era messo a urinare in un'aiuola della piazza, un 21enne marocchino pregiudicato e con permesso di soggiorno scaduto, per aver ucciso una donna investendola, e un marocchino di 23 anni, sul quale pendeva un ripristino della carcerazione avverso a una sospensione di pena nell'ambito di una condanna per spaccio, per aver aggredito i soccorritori del 112 e la polizia perchè non voleva che la moglie salisse in ambulanza con un equipaggio di uomini. Dall'inizio del mese però sono diversi i reati avvenuti per mano di stranieri o irregolari, la maggior parte delle volte con precedenti". (segue) (Com)