Incendio Tremosine: assessore Regione Lombardia Foroni, stiamo facendo nostra parte sin dal primo giorno

- Pietro Foroni, assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, fornendo gli aggiornamenti in merito alla situazione dell'incendio scoppiato il 16 agosto a Tremosine (Brescia), in località Vesio, dichiara in una nota che "Regione Lombardia sta facendo la propria parte sin dal primo giorno, collaborando a tutti i livelli con gli Enti impegnati a contrastare l'incendio e fornendo supporto logistico e operativo. Ad oggi sono bruciati circa 90 ettari di conifere, ma la situazione sta nettamente migliorando anche se l'incendio non è ancora stato domato completamente. Se l'incendio di questi giorni non ha avuto sviluppi peggiori dobbiamo ringraziare tutte le persone impegnate nelle attività di spegnimento". (segue) (Com)