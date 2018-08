Milano: De Corato, passeggeri e personale Atm sempre più vittime di violenza

- Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia, in una nota afferma che "la notte del 16 agosto, un conducente di Atm al capolinea della 67 è stato preso di mira da un gruppo di ragazzi che ha iniziato a lanciargli contro dei sassi. Secondo quanto riportato dall'autista alla stampa gli episodi di delinquenza non si limitano a questo. A dicembre gli è stato rubato il borsello, con un danno di svariate centinaia di euro, un suo collega è stato derubato dello zaino in pieno giorno e la sera del 17 agosto i conducenti di turno della 67 si sono visti lanciare contro un uovo attraverso il finestrino. Episodi, questi, che ricordano l'aggressione all'autista, e ai controllori intervenuti per difenderlo, avvenuta lo scorso 13 maggio in piazzale Cadorna. Innumerevoli tristi episodi vedono come vittime della violenza, la maggior parte delle volte da parte di stranieri, ma anche di baby gang, mezzi, passeggeri e personale Atm". (segue) (Com)