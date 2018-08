Crollo ponte: de Magistris, immane tragedia. Rabbia, indignazione e paura

- "L'immane tragedia di Genova sconvolge ancora l'intero Paese a distanza di giorni. Rabbia, indignazione, paura, hanno tristemente unito l'Italia. L'inaccettabile destino delle vittime ed il ricordo, per me, non può che tornare su Giovanni, il giovane operatore che con la telecamera mi ha fatto apprezzare la sua umanità e la sua professionalità". Lo ha scritto sul proprio profilo Facebook il sindaco di Napoli Luigi de Magistris aggiungendo: "In uno Stato di diritto la responsabilità di un fatto criminoso viene stabilita dalla magistratura nella sua autonomia ed indipendenza. Trovo grave che chi governa e detiene il potere ai massimi livelli, con cadaveri e dispersi ancora sepolti dalle macerie e con una rabbia diffusa tra la gente, consuma processi sommari trovando anche i 'colpevoli' in relazione all'evento delittuoso additandoli al pubblico ludibrio per mere esigenze di bieco consenso". "La rissa da propaganda a poche ore dal disastro, la perenne campagna elettorale, la politica della titolite, dell'annuncite e dei like da consenso del giorno, dell'applausometro dallo sguardo corto, degli inqualificabili selfie durante i funerali, dei comizi e delle cene mentre si cercavano i dispersi e si aveva il dovere di stare sul posto invece che davanti una torta, hanno raggiunto livelli nauseanti", ha proseguito il sindaco, per il quale "le responsabilità politiche di chi ha governato negli anni precedenti, anche sul tema delle privatizzazioni e delle concessioni, è talmente evidente che lo hanno plasticamente sottolineato le elettrici e gli elettori con il voto del 4 marzo". (segue) (Ren)