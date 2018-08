Crollo ponte: de Magistris, immane tragedia. Rabbia, indignazione e paura (3)

- "Ci incuriosisce, poi - ha sottolineato il sindaco -, chi nel Governo odiava il Sud ed i meridionali ed ora, che cosa non si fa per il consenso ed il potere per il potere, si scopre amante del pesce pugliese, della mozzarella di bufala campana, delle città ai piedi dell'Etna per finire in pieno ferragosto alla chicca del comizio a San Luca in Aspromonte. In quelle terre così belle e così complesse il ministro dell'Interno ha promesso che sconfiggerà camorra, mafia e 'ndrangheta. Mentre urlava nel comizio ci sono magistrati e forze dell'ordine che sono ancora alla ricerca dei circa 50 milioni di euro che la Lega avrebbe sottratto agli italiani. Una piccola parte di quel denaro, sig. Ministro, basterebbe nella mia Napoli per dare un tetto a numerosi senza tetto, a cominciare dagli italiani a Lei tanto cari...a parole. E poi, sig. Ministro, prima di fare dichiarazioni roboanti sulla sconfitta delle mafie, tema troppo serio per coloro i quali la contrastano davvero a fatti e non a chiacchiere, forse non sarebbe male, visto anche il ruolo che ricopre e che non le consente di non sapere, di essere un po' più cauto su chi si avvicina e sale sulla sua carrozza politica". "Nulla - ha concluso de Magistris - potrà avvicinarci politicamente a questo Governo la cui guida politica continua a lavorare per discriminare fortemente in base ai luoghi, nord/sud, ed in base alla pelle, bianchi/neri, ma qualora, finalmente, nella manovra di bilancio vi sarà un'inversione di rotta ci farà piacere darne atto con la nostra onestà intellettuale ed istituzionale. Noi, come sempre, comunque, staremo in prima linea". (Ren)