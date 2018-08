Libri: domani la seconda giornata della rassegna "Un libro sotto le stelle" ad Albanella (Sa)

- Domani alle ore 20, ad Albanella, in provincia di Salerno, nell’ambito della quindicesima edizione della rassegna “Un libro sotto le stelle”, organizzata dal Comune con la collaborazione dell’associazione Meridiani, con il patrocinio della Regione Campania e della Provincia di Salerno, sarà presentato “La culla del terrore. L’odio in nome di Allah diventa stato”, l’ultimo saggio del giornalista e inviato di guerra Toni Capuozzo. Nel corso della serata, verrà consegnato il premio speciale “Storie Eccellenti” a don Tonino Palmese, vicario episcopale per la carità e la pastorale della diocesi di Napoli nonché presidente della Fondazione Polis. A seguire, saranno insigniti del Meridiani Award 2018 Emilio Fede, direttore e storico inviato Rai in Africa, ed Enzo Nucci, corrispondente Rai per l’Africa sub-sahariana. La manifestazione, presentata da Nunzia Schiavone, terminerà domenica 26 agosto. (Ren)