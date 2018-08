Sicurezza: Calderoli (Lega), cinque donne violentate a Milano non sono un'emergenza?

- In una nota il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, della Lega, dichiara che "nell'ultimo mese, a Milano, sono state violentate cinque donne. Tutte donne straniere, di cui indubbiamente si parla di meno rispetto alle italiane, e di cui parla di meno anche la sinistra perché qui non c'è la componente del razzismo che regala titoloni e prime pagine dato che gli aggressori erano tutti immigrati, di varie nazionalità. Altro dato sconcertante: tutte queste donne sono state aggredite sui mezzi pubblici, in metropolitana, sui bus o nelle stazioni ferroviarie. Che Milano sia travolta da un'ondata di criminalità da strada, conseguente ad un'impennata migratoria incontrollata, è sotto gli occhi di tutti: stupisce che la sinistra che amministra la città non riconosca l'emergenza in corso. Cinque donne violentate in un mese non sono un'emergenza?", chiede Calderoli. (Com)