Trasporti: previste chiusure su A8 e A9 per transito trasporto eccezionale

- Autostrade per l'Italia comunica che sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per il transito di un trasporto eccezionale, saranno effettuate le seguenti chiusure notturne: sulla A8 Milano-Varese, chiusura dell'entrata dello svincolo di Legnano, verso Milano, per una notte, dalle ore 22:00 di lunedì 20 alle ore 02:00 di martedì 21 agosto. In alternativa, è scritto nella nota, si consiglia di utilizzare l'entrata dello svincolo autostradale di Castellanza, al km 17+000. Prevista, poi, la chiusura dell'allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso, per chi proviene da Varese e viaggia in direzione di Como, dalla mezzanotte alle ore 02:00 di martedì 21 agosto. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza, sulla A8 Milano-Varese, percorrere la SP527 e rientrare sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, allo svincolo di Saronno. Oppure, segnala nota, occorre percorrere la A8 verso Milano, uscire alla stazione di Lainate e rientrare dalla medesima stazione, in direzione di Varese. Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, prevista infine la chiusura dell'uscita dello svincolo di Origgio Uboldo, per chi proviene da Milano, dalla mezzanotte alle ore 02:00 di martedì 21 agosto. In alternativa, si consiglia di utilizzare l'uscita di Saronno, al km 15+500. (Com)