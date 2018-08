Edilizia: palazzo Marino, recuperati 175 alloggi in diversi quartieri della città (3)

- "I bandi", si legge nella nota, "sono sempre rivolti a realtà del privato sociale e ad altri operatori del settore accreditati, disponibili a sperimentare nuovi modelli gestionali del patrimonio residenziale, che prevedano innanzitutto l'intervento di ristrutturazione o manutenzione straordinaria degli alloggi, e in seguito la loro assegnazione a famiglie in dichiarata difficoltà, con attenzione anche alle attività di accompagnamento sociale dei nuclei ospitati. Vincitori dei bandi finora sono risultati Fondazione San Carlo, Abitare Sociale Metropolitano, Spazio aperto servizi, Fondazione Progetto Arca: hanno ricevuto gli alloggi in concessione d'uso per un massimo di 20 anni, sono obbligati a riqualificarli e infine ad affittarli a nuclei familiari in difficoltà abitativa. E' una delle modalità che il Comune ha avviato per ridare fiato al rilancio e al potenziamento dell'affitto in città, puntando ad articolare l'offerta sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo". (segue) (Com)