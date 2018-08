Edilizia: palazzo Marino, recuperati 175 alloggi in diversi quartieri della città

- Sono 175 gli alloggi recuperati in diversi quartieri della città, con un investimento totalmente privato, da parte delle associazioni del Terzo settore, di circa 3 milioni di euro. Sono gli appartamenti di proprietà comunale che si trovano nei cosiddetti condomini misti, stabili in cui coesistono case private e di edilizia pubblica, prima inutilizzati ed ora invece ristrutturati ed affittati a prezzo calmierato (ad un massimo di 65 euro/mq annui). Un'operazione partita esattamente due anni fa, nell'estate 2016. A renderlo noto è un comunicato di palazzo Marino. (segue) (Com)