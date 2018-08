Edilizia: palazzo Marino, recuperati 175 alloggi in diversi quartieri della città (2)

- "Si tratta", spiega la nota, "di un modello sperimentale di gestione messo a punto dalla Direzione Casa, che passa attraverso l'indizione di bandi pubblici, ognuno dei quali dedicato ad un piccolo numero di alloggi, ordinati per quartieri omogenei, in modo da dare l'opportunità di partecipare anche alle piccole e medie cooperative, organizzazioni, associazioni e fondazioni, che spesso sono anche quelle più vicine al territorio e ai suoi abitanti. Fino a questo momento sono state lanciate sei gare: l'ultima ha coinvolto 32 alloggi più un negozio al piano terra nel quartiere Barona-Famagosta e prima, andando a ritroso, sono stati messi a bando 13 appartamenti al Vigentino, 18 in zona Mecenate-Ungheria, altri 18 in zona Turro, 38 al Giambellino-Lorenteggio e, per la prima edizione datata estate 2016, 55 nel quartiere Niguarda. Adesso ci vivono persone che altrimenti non avrebbero casa, in genere sfrattate da appartamenti affittati sul mercato privato. Cittadini che si trovano, dal punto di vista reddituale, in quella zona grigia che non permette di accedere alle graduatorie Erp, ma nemmeno al mercato privato, in città molto spesso troppo oneroso". (segue) (Com)