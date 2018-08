Locali etnici: De Corato, valutiamo legge per disciplinarne orari chiusura

- Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e Assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia, afferma in una nota che "dopo i recenti controlli che hanno evidenziato numerose irregolarità ed hanno portato anche all'emanazione da parte del Questore di un provvedimento di sospensione della licenza per 7 giorni per il bar 'Giada' di via Padova, sto valutando se proporre una legge per disciplinare gli orari di chiusura di quegli esercizi commerciali, il più delle volte gestiti da stranieri, che in rapporto all'attività commerciale non mostrano l'esigenza di rimanere aperti oltre gli orari convenzionali. Si continua infatti a non comprendere per quale motivo attività come i centri massaggi cinesi, macellerie islamiche, kebabberie e minimarket debbano rimanere aperti fino a notte fonda e, talvolta, fino al mattino". (segue) (Com)