Trasporti: lunedì ripresa lavori svincolo viadotto Pioverna a Bellano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico proveniente da Bellano-Valsassina e diretto a nord potrà invece raggiungere Colico percorrendo la provinciale 72 con immissione sulla statale 36 al km 91,400. Per limitare i disagi alla circolazione sarà comunque garantita la regolare percorribilità di almeno due rampe di svincolo durante ogni notte. Inoltre, lungo la carreggiata nord non saranno istituite limitazioni fra le ore 21 del venerdì e le ore 5 della domenica, mentre lungo la carreggiata sud non vi saranno chiusure delle rampe fra le 21 del sabato e le 5 del lunedì. Inoltre, per consentire i lavori di manutenzione all'interno della galleria 'Monte Barro', la carreggiata nord della statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" sarà chiusa tra il km 44,400 (svincolo di Civate) ed il km 49,100 (svincolo di Pescate) dalle ore 21 di lunedì 20 agosto alle ore 5 di martedì 21 agosto. La carreggiata sud sarà invece interdetta al traffico tra il km 49,100 (svincolo di Pescate) e il km 44,400 (svincolo di Civate) dalle 21 di martedì 21 agosto alle ore 5 di mercoledì 22 agosto. La limitazione interesserà i territori comunali di Pescate, Galbiate, Civate, Oggiono e Valmadrera, in provincia di Lecco. (segue) (Com)