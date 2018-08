Stadio Collana: Verdi, tecnici in ferie e impossibilità di anticipare i sopralluoghi. Siamo preoccupati

- "Si allontana la riapertura del Collana". A dirlo i Verdi, con il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli e il consigliere della Municipalità di Napoli Vomero Arenella, Rino Nasti, spiegando che "nonostante la disponibilita dei tecnici della Regione a incontrarsi anche ad agosto per i sopralluoghi necessari alla presa di poasesso dell impianto, non è stato possibile anticipare per l indisponibilità dei tecnici della Giano, la società che dovrà gestire la struttura nei prossimi anni". "Ci rendiamo conto che è giusto che chiunque si goda le giuste ferie, ma possibile che la Giano, che s è sempre detta pronta a cominciare da subito i lavori, non avesse tecnici disponibili ad agosto?", si sono poi chiesti i Verdi aggiungendo: "Possibile che alla Giano sia già finita la voglia di fare presto di cui tanto parlavano quando era in gioco l assegnazione della gestione del Collana? Siamo molto preoccupati".(Ren)