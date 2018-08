Crollo ponte: Cesaro (Fi), cordoglio per vittime. Ora fare di tutto perché quanto accaduto non si verifichi mai più

- "Comprendiamo il profondo dolore e la rabbia dei familiari dei ragazzi torresi vittime del crollo del Ponte di Genova. Siamo vicini ai loro cari cui rinnoviamo il nostro cordoglio". Lo ha affermato il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro, per il quale "è necessario compiere ogni sforzo perché quanto accaduto non si verifichi mai più, perché si rendano immediatamente disponibili tutte le risorse necessarie a tutelare la nostra sicurezza e perché tutte le responsabilità di questa immane tragedia a vengano perseguite con il massimo del rigore". "La seduta straordinaria del Consiglio regionale che abbiamo chiesto - ha aggiunto – va in questa direzione: la voce della nostra regione dovrà farsi sentire unita, chiara e forte a Roma come a Bruxelles perché la nostra incolumità, la vita dei nostri concittadini, è sacra e non è accettabile che si possa morire così". (Ren)