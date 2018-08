Napoli: sequestrata discarica abusiva a Chiaiano

- Gli agenti del Reparto Tutela Ambientale della Polizia Municipale di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno individuato una discarica abusiva su suolo comunale ai margini di Via Comunale Margherita. Tra i rifiuti abbandonati vi erano anche due carcasse di automobili, un materasso e scarti speciali di varia provenienza. Gli agenti hanno svolto indagini e rilievi dei materiali per individuare elementi utili alla ricerca dei responsabili degli abbandoni. L'area in questione era già stata sottoposta a sequestro nel febbraio scorso, e successivamente oggetto di procedura di ripristino da parte del Comune di Napoli.(Ren)