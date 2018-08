Autonomie: Urzì (Fd'I), Svp tenta secessione stile Catalogna (2)

- Per Urzì, "nella proposta, che si prefigura come una spallata potente ai rapporti fra livelli locali e nazionali, è prevista l'abolizione de facto della Regione, lasciata solo come luogo di dibattito e coordinamento non vincolante, l'attribuzione del potere di impugnazione delle leggi dello Stato alla Giunta del governo provinciale, e non più del Consiglio, con sempre meno spazio quindi alle posizioni non conformi al pensiero unico"."Via anche tutte le residue funzioni ordinamentali della Regione se non quelle meramente formali", aggiunge il coordinatore regionale di Fd'I. "La prima branca che la Svp vuole sottrarre alla Regione è quella degli Enti locali. La deriva che separerà Trento da Bolzano è sancita irreversibilmente. Ma alle Province si vuole cha passino tutte le competenze residue. Ma il peggio viene nel passaggio del disegno di legge dal titolo 'autonomia integrale', ovvero 'secessione interna dal sapore catalano'". (segue) (Com)