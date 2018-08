Caserta: armi e documenti falsi, arrestato 26enne

- I carabinieri della Stazione di San Cipriano d’Aversa, nel casertano, in via Cilea di quel centro, coadiuvati di militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe (Ce), hanno proceduto all’arresto per possesso di documenti di identificazione falsi e detenzione illegale di arma comune da sparo, di Basile Vincenzo, cl. 1992, del luogo. I militari dell’Arma, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro, una pistola cal. 6,35, completa di caricatore e 8 colpi del medesimo calibro, una pistola a salve cal. 8 mm, priva di tappo rosso, completa di caricatore e 33 colpi a salve, 15 proiettili cal. 9mm, 5 tessere sanitarie false, 10 carte d‘identità false e la somma in contanti pari a 190mila euro. Le armi e le munizioni erano illegalmente detenute. Il ragazzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. (Ren)